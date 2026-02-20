İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artırılıb

    İKT
    • 20 fevral, 2026
    • 17:43
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artırılıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 74,3 milyon manat investisiya qoyulub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur.

    Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 5,3 % təşkil edib.

    2025-ci ildə sektora investisiya qoyuluşu 373,6 milyon manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi İKT investisiya
