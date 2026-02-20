Azərbaycanda informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artırılıb
İKT
- 20 fevral, 2026
- 17:43
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 74,3 milyon manat investisiya qoyulub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur.
Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda payı 5,3 % təşkil edib.
2025-ci ildə sektora investisiya qoyuluşu 373,6 milyon manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.
Son xəbərlər
18:13
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıbİKT
18:10
Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
18:06
Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏYXarici siyasət
18:05
Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdurRegion
18:05
2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötübEnergetika
18:05
WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
18:01
Foto
Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
17:58
Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaqEnergetika
17:49