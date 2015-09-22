В Азербайджане Интернетом пользуется 61% населения

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Около четырех миллиардов человек в мире до сих пор лишены доступа к Интернету. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Международного союза электросвязи «Состояние широкополосной связи». Его авторы отмечают, что в настоящее время выход в Интернет имеют 43 процента мирового населения, это 3,2 миллиарда человек. Еще в прошлом году их число составляло 2, 9 миллиарда.

Вместе с тем, в развивающихся странах всемирная сеть доступна только для 35 процентов населения.

В целом на сегодняшний день в 79 странах более половины населения имеют соединения с Интернетом. В числе стран-лидеров по уровню использования Интернета отдельными лицами - Исландия, Норвегия и Дания.

Азербайджан на 63 месте. В этой стране Интернетом пользуется 61 процент населения.

Россия занимает в этом списке 44 место - доступ к Интернету имеют 70,5 процентов россиян. В Беларуси выход в сеть имеют 59 процентов населения, в Казахстане - 54 процента, в Грузии – 48 процентов, а Армении – 46 процентов, в Узбекистане - 46,3 процентов и в Украине - 43, 4 процента.

Самые низкие уровни доступа к Интернету - в странах Африки к югу от Сахары. Так, например, в Гвинее Интернет доступен менее чем двум процента населения.

