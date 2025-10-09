Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Азербайджане FinCERT планируется интегрировать в большинство секторов экономики

    В Азербайджане планируется интеграция системы FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) не только в финансовый, но и в другие ключевые секторы экономики, что позволит оперативно обмениваться данными о киберинцидентах и повышать уровень киберустойчивости страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента информации и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльнур Эйвазлы на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

    По его словам, в Центральном банке создана функция FinCERT, и сейчас продолжается процесс ее поэтапного формирования.

    "Что даст нам этот функционал в будущем? Если в каком-то банке произойдет киберинцидент, это не будет проблемой только одного банка. Когда нам сообщают об инциденте, мы его анализируем и передаем информацию всем банкам в анонимизированном виде", - отметил Э.Эйвазлы.

    Он уточнил, что речь идет, в частности, о вредоносных IP-адресах, источниках атак и других индикаторах компрометации (IOC).

    "Аналогичный механизм действует и в сфере antifraud: если фиксируется случай мошенничества, о нем незамедлительно сообщается во всей финансовой системе, а наша команда принимает меры для предотвращения подобных случаев. При этом интеграция FinCERT планируется не только с финансовыми структурами, но и с другими секторами страны, где предусмотрен обмен индикаторами угроз и другой информацией", - добавил представитель Центробанка.

