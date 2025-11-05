В Азербайджане документы для граждан начнут формировать с помощью ИИ
- 05 ноября, 2025
- 12:39
В Азербайджане искусственный интеллект будет интегрирован в информационные системы госструктур и сможет автоматически подготавливать документы для граждан.
Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента управления данными Агентства инноваций и цифрового развития Кямран Агаев во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.
По его словам, система искусственного интеллекта в будущем превратится в платформу цифрового консультанта, которая будет помогать гражданам при получении документов.
"Например, при рождении ребенка гражданину потребуется лишь один раз подать данные, а ИИ автоматически свяжется с необходимыми госорганами и подготовит все документы", - пояснил Агаев.
Он отметил, что внедрение такой системы повысит уровень автоматизации государственных услуг и удовлетворенность граждан их качеством.