В Азербайджане документы для граждан начнут формировать с помощью ИИ

В Азербайджане искусственный интеллект будет интегрирован в информационные системы госструктур и сможет автоматически подготавливать документы для граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента управления данными Агентства инноваций и цифрового развития Кямран Агаев во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

По его словам, система искусственного интеллекта в будущем превратится в платформу цифрового консультанта, которая будет помогать гражданам при получении документов.

"Например, при рождении ребенка гражданину потребуется лишь один раз подать данные, а ИИ автоматически свяжется с необходимыми госорганами и подготовит все документы", - пояснил Агаев.

Он отметил, что внедрение такой системы повысит уровень автоматизации государственных услуг и удовлетворенность граждан их качеством.