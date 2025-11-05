Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Азербайджане документы для граждан начнут формировать с помощью ИИ

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 12:39
    В Азербайджане искусственный интеллект будет интегрирован в информационные системы госструктур и сможет автоматически подготавливать документы для граждан.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента управления данными Агентства инноваций и цифрового развития Кямран Агаев во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

    По его словам, система искусственного интеллекта в будущем превратится в платформу цифрового консультанта, которая будет помогать гражданам при получении документов.

    "Например, при рождении ребенка гражданину потребуется лишь один раз подать данные, а ИИ автоматически свяжется с необходимыми госорганами и подготовит все документы", - пояснил Агаев.

    Он отметил, что внедрение такой системы повысит уровень автоматизации государственных услуг и удовлетворенность граждан их качеством.

    StrategEast 2025 искусственный интеллект Кямран Агаев инновации
    Kamran Ağayev: "Azərbaycanda vətəndaşa verilən sənədləri süni intellekt hazırlayacaq"

