    В Казахстане снимают ряд запретов на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    18 декабря, 2025
    13:56
    В Казахстане снимают ряд запретов на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    Сенат Казахстана снял запреты на предпринимательство для приравненных к госслужащим - закон одобрен в двух чтениях.

    Как передает Report, об этом сообщает Сенат.

    Изменения призваны устранить правовые противоречия, повысить привлекательность государственной службы и обеспечить более прозрачные механизмы возврата активов, незаконно полученных в прошлые годы.

    В частности, законом отменяется требование передавать в доверительное управление до 5% акций коммерческих компаний, которыми владеют госслужащие и приравненные к ним лица. Эта норма признана устаревшей на фоне развития народного IPO и приводившей к дополнительным расходам.

    Также снимается ограничение на покупку паев, облигаций и акций только через организованный рынок ценных бумаг. Теперь такие активы можно приобретать по гражданско-правовым сделкам или получать по наследству.

    Отдельно уточняется статус цифровых активов. Они признаются имуществом, приносящим доход, но не подлежат обязательной передаче в доверительное управление.

    Закон упрощает и саму процедуру доверительного управления: обязательное нотариальное удостоверение договора отменяется, достаточно будет предоставить нотариально заверенную копию в кадровую службу.

    Кроме того, в закон "О противодействии коррупции" вводится норма, позволяющая государственным служащим получать доход от имущества, переданного в доверительное управление. Аналогичное право уже предусмотрено действующим законодательством о государственной службе.

    Еще одно важное изменение касается недвижимости: снимается запрет для членов Правительства сдавать принадлежащее им жилье в аренду.

    Также расширен перечень исключений из запрета на участие в управлении организациями. Госслужащим разрешается состоять в некоммерческих организациях, членство в которых предусмотрено законодательством, включая политические партии, профсоюзы, а также потребительские и жилищно-строительные кооперативы.

