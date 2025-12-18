Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан и Оман могут подписать меморандум по сотрудничеству в аграрной сфере

    АПК
    • 18 декабря, 2025
    • 13:56
    Азербайджан и Оман могут подписать меморандум по сотрудничеству в аграрной сфере

    Азербайджан и Оман могут подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство сельского хозяйства.

    Согласно информации, в ведомстве состоялась встреча с делегацией Омана во главе с министром экономики Саидом бин Мухаммедом бин Ахмедом Аль-Сагри, находящейся с визитом в Азербайджане. Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов указал на большой потенциал для развития сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что проводимые обсуждения позволяют исследовать перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Оманом и создать новое партнерство.

    По словам министра, важно укреплять связи между предпринимателями, регулярно обмениваться информацией об экспортно-ориентированной продукции, изучать возможности взаимного участия в международных выставках, проводимых в обеих странах.

    Аль-Сагри заявил, что его страна считает важным расширение торговых связей с Азербайджаном и увеличение торгового оборота сельскохозяйственной продукции. Министр выразил поддержку предложению о подписании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между профильными министерствами обеих стран.

