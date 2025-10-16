В Азербайджане доходы от мобильной связи выросли почти на 3%

В Азербайджане доходы от услуг мобильной связи в январе-сентябре текущего года составили 932,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре доходы от услуг мобильной связи составили 106,4 млн манатов, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов, что на 6,7% больше, чем в 2023 году.