    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 3 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2025
    • 08:58
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 3 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 932,3 milyon manat gəlir əldə edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 % çoxdur.

    Təkcə sentyabrda isə adıçəkilən xidmətlərdən 106,4 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 1,5 % azdır.

    2024-cü ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 235 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 6,7 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi mobil telefon rabitəsi gəlir
    В Азербайджане доходы от мобильной связи выросли почти на 3%
    Azerbaijan's mobile communication revenues rise by nearly 3%

