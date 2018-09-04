В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Этим летом дети отдавали предпочтение видеоконтенту и музыке в большей степени, чем, например, общению в социальных сетях. При этом самыми популярными порталами оказались YouTube и Facebook.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследованиях, проведенных "Лабораторией Касперского" относительно детей.

Согласно информации, в летние месяцы интерес вызывали платформы Netflix, Spotify, Soundcloud и iTunes. Ребята помладше, как правило, выбирали каналы Nickelodeon, Cartoon Network и Disney Channel, а также смотрели мультфильмы о Спанч Бобе (SpongeBob SquarePants).

Наиболее популярным музыкальным направлением в мире среди подрастающего поколения уже не первый год является рэп, в частности школьники искали информацию об XXXTentacion и слушали его треки чаще, чем музыку других исполнителей.

В Азербайджане доля юных пользователей, которые посещали сайты с ПО, видео и музыкой, составила 35,4%. Кроме того, летом дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами: например, BBC, CNN и BuzzFeed. В частности, доля азербайджанских детей, заходивших на новостные сайты в этот период, составила практически 6,5%.

Что касается нежелательного контента, то, по данным "Лаборатории Касперского", школьники мало заходили на веб-ресурсы, связанные с алкоголем, табаком и наркотиками. Менее 4% детей в Азербайджане посещали сайты с подобным содержимым.

"Статистика показала, что увлечения современных детей и подростков по всему миру меняются: например, летом они стали интересоваться новостными ресурсами и уделять меньше внимания сайтам, посвящённым компьютерным играм. Это объясняется тем, что сегодня в СМИ освещаются не только, например, политические и экономические темы, но и различные культурные, в частности музыкальные, события. Однако, как бы ни менялись интересы детей, родителям всегда стоит помнить об их безопасности и о неприемлемом контенте, которым изобилует интернет. В этом случае избежать многих неприятностей поможет выстраивание доверительных отношений в семье, а с технологической точки зрения – помощником для взрослых могут стать программы для детской онлайн-безопасности", - подчеркнула Анна Ларкина, эксперт по контентному анализу "Лаборатории Касперского".

Решения Kaspersky Total Security и Kaspersky Internet Security имеют модуль "Родительский контроль", который призван помогать взрослым защищать своих детей от киберугроз, в частности блокировать сайты или приложения, содержащие неприемлемый контент. А продукт Kaspersky Safe Kids, в свою очередь, позволяет родителям также быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях и узнавать его местоположение в режиме реального времени.