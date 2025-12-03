Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    ИКТ
    • 03 декабря, 2025
    • 18:04
    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года госучреждениям предоставлено 65 новых доменов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Согласно расчетам Report на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период государственным учреждениям также было предоставлено 248 новых субдоменов, что на 27% меньше, чем год назад.

    В ноябре был выдан 1 новый домен и 31 субдомен. По сравнению с годом ранее количество доменов осталось неизменным, а субдоменов увеличилось на 7%.

    В 2024 году государственные учреждения приобрели 64 новых домена и 367 новых субдоменов.

