В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года госучреждениям предоставлено 65 новых доменов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно расчетам Report на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период государственным учреждениям также было предоставлено 248 новых субдоменов, что на 27% меньше, чем год назад.

В ноябре был выдан 1 новый домен и 31 субдомен. По сравнению с годом ранее количество доменов осталось неизменным, а субдоменов увеличилось на 7%.

В 2024 году государственные учреждения приобрели 64 новых домена и 367 новых субдоменов.