    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 10 % artıb

    İKT
    • 03 dekabr, 2025
    • 17:04
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 10 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 65 yeni domen verilib.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 248 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 27 % azdır.

    Təkcə noyabrda 1 yeni domen və 31 subdomen istifadəyə verilib. Bir il əvvəllə müqayisədə domen sayı sabit qalıb, digər göstərici isə 7 % artıb.

    2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.

