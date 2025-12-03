Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 10 % artıb
İKT
- 03 dekabr, 2025
- 17:04
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 65 yeni domen verilib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.
Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 248 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 27 % azdır.
Təkcə noyabrda 1 yeni domen və 31 subdomen istifadəyə verilib. Bir il əvvəllə müqayisədə domen sayı sabit qalıb, digər göstərici isə 7 % artıb.
2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.
Son xəbərlər
17:04
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 10 % artıbİKT
17:01
Foto
Azərbaycan Bəhreyn və Küveyt ilə qarşılıqlı investisiya imkanlarını müzakirə edibMaliyyə
16:55
Avropa Komissiyası 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
16:51
Rahid Əmirquliyev: "Özümü klub prezidenti yox, futbolçu kimi hiss edirəm" - MÜSAHİBƏFutbol
16:51
Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Brüsseldə Aİ rəsmiləri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
16:51
Foto
Azərbaycan Çində keçirilən Dünya Külək Enerjisi Konfransında təmsil olunurEnergetika
16:50
Foto
İmişlidə əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
16:42
Azərbaycanın içki istehsalçısının xalis mənfəəti azalıbMaliyyə
16:39