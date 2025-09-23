В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ
ИКТ
- 23 сентября, 2025
- 17:52
В Азербайджане будет создан информативный электронный ресурс на основе искусственного интеллекта для технологических инвесторов и стартапов.
Как сообщает Report, подготовку к созданию ресурса ведет ООО Tikinti-Təchizat Birliyi при Министерстве экономики.
Согласно информации, планируется создание информативного интернет-сайта для технологических инвесторов и стартапов. Процесс включает техническую разработку сайта, формирование контента и интеграцию бота на основе искусственного интеллекта для оперативного ответа на вопросы посетителей в режиме реального времени.
