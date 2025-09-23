Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ

    ИКТ
    • 23 сентября, 2025
    • 17:52
    В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ

    В Азербайджане будет создан информативный электронный ресурс на основе искусственного интеллекта для технологических инвесторов и стартапов.

    Как сообщает Report, подготовку к созданию ресурса ведет ООО Tikinti-Təchizat Birliyi при Министерстве экономики.

    Согласно информации, планируется создание информативного интернет-сайта для технологических инвесторов и стартапов. Процесс включает техническую разработку сайта, формирование контента и интеграцию бота на основе искусственного интеллекта для оперативного ответа на вопросы посетителей в режиме реального времени.

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

