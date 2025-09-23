Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq
İKT
- 23 sentyabr, 2025
- 17:31
Azərbaycanda texnoloji investorlar və startaplar üçün süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Tikinti-Təchizat Birliyi" MMC hazırlıqlara başlayıb.
Məlumata görə, məqsəd xarici istedadların ölkəyə cəlb edilməsini stimullaşdırmaqdır.
Belə ki, texnoloji investorlar və startaplara münasibətdə Azərbaycandakı mövcud imkanları mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim etmək məqsədilə informativ internet səhifəsinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Proses saytın texniki olaraq hazırlanması, məzmunun formalaşdırılması və real rejimdə ziyarətçi suallarının operativ cavablandırılması məqsədilə sahəvi süni intellekt əsaslı bot resursunun inteqrasiyasını əhatə edir.
Son xəbərlər
17:47
Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
17:39
ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
17:39
Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilibHadisə
17:34
"Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıbFutbol
17:31
Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaqİKT
17:24
BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıbDünya
17:23
Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edibASK
17:23
Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıbElm və təhsil
17:22