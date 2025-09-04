В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%
ИКТ
- 04 сентября, 2025
- 10:28
За январь-август этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 612 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, 211 киберугроз были выявлены на основе внутренних расследований, а 401 - на основе заявок от государственных учреждений.
Только в августе было выявлено 39 кибератак, что на 25% меньше по сравнению с годом ранее.
