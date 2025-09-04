Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb
İKT
- 04 sentyabr, 2025
- 10:07
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti dövlət qurumlarına 612 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.
"Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % azdır.
Kibertəhdidlərin 211-i daxili araşdırma, 401-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Təkcə avqustda isə 39 kiberhücum müəyyən olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 25 % azdır.
2024-cü ildə dövlət qurumlarına 1 070 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 550-si daxili araşdırma, 520-si isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Son xəbərlər
10:24
Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaqXarici siyasət
10:09
Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"İdman
10:07
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıbİKT
10:03
Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıbİKT
09:52
Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıbMaliyyə
09:45
"Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilərFutbol
09:43
Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilibDigər ölkələr
09:40
ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklərRegion
09:37
Foto