    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    • 04 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti dövlət qurumlarına 612 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.

    "Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % azdır.

    Kibertəhdidlərin 211-i daxili araşdırma, 401-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    Təkcə avqustda isə 39 kiberhücum müəyyən olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 25 % azdır.

    2024-cü ildə dövlət qurumlarına 1 070 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 550-si daxili araşdırma, 520-si isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    Kiberhücum Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%
    Cyberattacks on Azerbaijani government bodies decreased by 25% in August

