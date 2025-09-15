В августе доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 12 %

За январь-август этого года доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 825,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в августе от указанных услуг было получено 123,3 млн манатов дохода, что на 11,9 % больше, чем год назад.

В 2024 году доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов. Это на 6,7 % больше по сравнению с 2023 годом.