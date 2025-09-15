Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri avqustda 12 %-ə yaxın artıb
İKT
- 15 sentyabr, 2025
- 14:08
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 825,9 milyon manat gəlir əldə edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,1 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə adıçəkilən xidmətlərdən 123,3 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 11,9 % çoxdur.
2024-cü ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 235 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 6,7 % çoxdur.
