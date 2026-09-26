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    В 4SIM назвали основные преимущества Азербайджана в сфере дата-центров

    ИКТ
    • 26 сентября, 2026
    • 14:40
    В 4SIM назвали основные преимущества Азербайджана в сфере дата-центров

    Главное конкурентное преимущество Азербайджана в сфере дата-центров связано с объединяющей ролью на региональном и глобальном уровнях.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    Он подчеркнул, что в настоящее время расширяется сотрудничество с крупными глобальными технологическими компаниями в рамках "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026–2029 годы", которая в настоящее время включает более 50 инициатив.

    "Эта стратегия направлена, в частности, на формирование специальных стимулов для привлечения гигантских гиперскейлеров в Азербайджан и создания ими дата-центров, которые будут обслуживать не только местный, но и региональный и глобальный рынки", - добавил он.

    Фариз Джафаров II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Azərbaycanın məlumat mərkəzləri ilə bağlı əsas üstünlükləri açıqlanıb
    Fariz Jafarov: Azerbaijan's key data center advantage is regional, global connectivity
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