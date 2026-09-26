В 4SIM назвали основные преимущества Азербайджана в сфере дата-центров

Главное конкурентное преимущество Азербайджана в сфере дата-центров связано с объединяющей ролью на региональном и глобальном уровнях.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Он подчеркнул, что в настоящее время расширяется сотрудничество с крупными глобальными технологическими компаниями в рамках "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026–2029 годы", которая в настоящее время включает более 50 инициатив.

"Эта стратегия направлена, в частности, на формирование специальных стимулов для привлечения гигантских гиперскейлеров в Азербайджан и создания ими дата-центров, которые будут обслуживать не только местный, но и региональный и глобальный рынки", - добавил он.