Узбекистан примет участие в проектах цифровизации в Восточном Зангезуре

Узбекистан заинтересован в реализации проектов, связанных с цифровизацией в Восточном Зангезуре.

Узбекистан заинтересован в реализации проектов, связанных с цифровизацией в Восточном Зангезуре.

Об этом в интервью Report заявил бывший министр связи и высоких технологий, генеральный директор Института систем управления НАНА, академик Али Аббасов.

А.Аббасов считает, что после открытия Зангезурского коридора эти проекты можно будет реализовать и в этом направлении:

“В настоящее время начался второй этап проекта EU4digtal Европейского Союза. Он будет охватывать период с 2022 по 2026 год. В рамках данного проекта реализуется программа ”Поддержка цифровой трансформации". Наш институт представлен в их Экспертном совете. Руководство проектом осуществляет Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана. Здесь предполагается реализация очень широкого транспортно-логистического проекта. Зангезурский коридор не открыт из-за того, что между Арменией и Азербайджаном не подписано мирное соглашение. Но сейчас есть Восточный Зангезур, и мы направим эти проекты сюда. Даже Узбекистан готов работать над этим проектом. В настоящее время мы разрабатываем с ними совместный проект".

По его словам, в проектах, которые институт будет реализовывать в Карабахе, наряду с государственными средствами будут использованы иностранные инвестиции и гранты: ”Европейский Союз заинтересован в привлечении стран Центральной Азии к проекту "Восточное партнерство". Также объявлен конкурс при поддержке Министерства инновационного развития Узбекистана и Академии наук Азербайджана. Этот проект включает в себя оцифровку логистических проблем дорог из Азии в Европу. Стоимость проекта составляет около 300 тысяч долларов США. В конкурсе принимает участие Институт систем управления Азербайджана совместно с Ташкентским государственным университетом транспорта. Мы хотели бы, чтобы до реализации проекта между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор, а когда откроется Зангезурский коридор, мы внесем для него вклад”.