    Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрд

    ИКТ
    • 02 декабря, 2025
    • 11:16
    Стоимость рынка искусственного интеллекта уже превысила $800 млрд, а согласно прогнозам, к 2030 году его объем достигнет нескольких триллионов долларов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB).

    По его словам, согласно последним данным на 2025 год, уже около 400 млн человек так или иначе используют решения на базе искусственного интеллекта и извлекают из них пользу.

    "Примерно 70 процентов международных компаний и бизнес-сектора в целом внедрили как минимум одно решение на основе искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы. Это показывает, что понятие искусственного интеллекта уже стало нашим образом жизни. Будь то экономика, промышленность, здравоохранение, образование, социальная жизнь или личная жизнь – искусственный интеллект стал неотъемлемой частью во всех сферах нашей деятельности".

    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib
    Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрд

