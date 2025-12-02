İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib

    İKT
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:34
    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib

    Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib və proqnozlara görə, 2030-cu ilədək onun bir neçə trilyon dollar həcmində olacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev "ASAN xidmət"in ASAN Süni İntellekt Mərkəzinin (ASAN AI HUB) açılış tədbirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin ən son məlumatlarına əsasən, artıq 400 milyona yaxın insan süni intellekt həllərindən bu və ya digər formada istifadə edir, ondan yararlanır:

    "Beynəlxalq şirkətlərin və ümumiyyətlə, biznes dünyasının təxminən 70 faizi ən azı bir süni intellekt həllini öz biznes proseslərinə tətbiq edib. Bu isə onu göstərir ki, süni intellekt anlayışı artıq həyat tərzimizə çevrilib. İstər iqtisadiyyat, sənaye, səhiyyə, təhsil, sosial həyat, istərsə də şəxsi həyat – bütün sahələrdə süni intellekt bizim ayrılmaz bir hissəmiz olub".

    süni intellekt Ülvi Mehdiyev ASAN xidmət

    Son xəbərlər

    10:46

    Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

    Digər
    10:44

    ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!

    Maliyyə
    10:43

    Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:41

    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək

    COP29
    10:41

    "Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaq

    Maliyyə
    10:41
    Foto

    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşüb

    Fərdi
    10:39

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:36
    Video

    Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldır

    Biznes
    10:34

    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti