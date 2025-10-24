Ульви Мехдиев: Искусственный интеллект и "зеленый переход" меняют рынок труда

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и "зеленого перехода" существенно изменит рынок труда и само понятие работы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" в Баку.

По его словам, ИИ - это не цель, а инструмент для повышения благосостояния граждан и эффективности управления. Мехдиев отметил, что, согласно исследовательскому отчету по ИИ за 2025 год Всемирного экономического форума, из-за внедрения ИИ и "зеленых" технологий в мире закроется более 90 млн рабочих мест, но появится около 170 млн новых.

Он подчеркнул, что новые профессии потребуют других навыков и знаний, и многие страны уже готовятся к этим изменениям. Азербайджан, по его словам, также активно движется в этом направлении.