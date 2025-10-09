Украина предлагает Азербайджану партнерство в создании центра киберустойчивости

Украина пригласила Азербайджан присоединиться к созданию Международного центра по киберустойчивости и компетенции, который будет базироваться в Киеве.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Службы информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, секретарь Национального координационного центра кибербезопасности Наталия Ткачук на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

"Мы открыты для партнерства, готовы делиться опытом и проводить обучение. Сейчас мы начинаем создание Международного центра по киберустойчивости и компетенции. Он будет базироваться в Киеве. Мы ищем партнеров и приглашаем Азербайджан присоединиться", подчеркнула Н.Ткачук.