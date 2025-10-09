Ukrayna Azərbaycana kiberdayanıqlılıq mərkəzinin yaradılmasında tərəfdaşlıq təklif edir
İKT
- 09 oktyabr, 2025
- 15:16
Ukrayna Azərbaycanı Kiyevdə yerləşəcək Beynəlxalq Kiberdayanıqlılıq Mərkəzinin yaradılmasına qoşulmağa dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası Aparatının İnformasiya Təhlükəsizliyi və Kibertəhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Kibertəhlükəsizlik üzrə Milli Əlaqələndirmə Mərkəzinin katibi Nataliya Tkaçuk "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda bəyan edib.
"Biz tərəfdaşlığa açığıq, təcrübəmizi bölüşməyə və təlim keçməyə hazırıq. Hazırda biz Beynəlxalq Kiberdayanıqlılıq Mərkəzinin yaradılmasına başlayırıq. Bu mərkəz Kiyevdə yerləşəcək. Biz tərəfdaşlar axtarırıq və Azərbaycanı bizə qoşulmağa dəvət edirik", - N.Tkaçuk vurğulayıb.
Son xəbərlər
16:01
Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərirXarici siyasət
15:59
Foto
Kamran Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında bir sıra ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşübDaxili siyasət
15:55
Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:55
İsveçrə səfiri: "Azərbaycan güləş ölkəsidir"Fərdi
15:53
Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaqDigər ölkələr
15:53
Sıfır emissiyalı nəqliyyat vasitələri ECMT Kvota sisteminə daxil ediləcəkİnfrastruktur
15:53
DTX-nin İdarə rəisi: Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimiz davam edəcəkDaxili siyasət
15:50
Assosiasiya: 10 sektor kibertəhlükəsizlik baxımından kritik hesab olunurMaliyyə
15:41