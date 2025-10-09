İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Ukrayna Azərbaycana kiberdayanıqlılıq mərkəzinin yaradılmasında tərəfdaşlıq təklif edir

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:16
    Ukrayna Azərbaycana kiberdayanıqlılıq mərkəzinin yaradılmasında tərəfdaşlıq təklif edir

    Ukrayna Azərbaycanı Kiyevdə yerləşəcək Beynəlxalq Kiberdayanıqlılıq Mərkəzinin yaradılmasına qoşulmağa dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası Aparatının İnformasiya Təhlükəsizliyi və Kibertəhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Kibertəhlükəsizlik üzrə Milli Əlaqələndirmə Mərkəzinin katibi Nataliya Tkaçuk "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda bəyan edib.

    "Biz tərəfdaşlığa açığıq, təcrübəmizi bölüşməyə və təlim keçməyə hazırıq. Hazırda biz Beynəlxalq Kiberdayanıqlılıq Mərkəzinin yaradılmasına başlayırıq. Bu mərkəz Kiyevdə yerləşəcək. Biz tərəfdaşlar axtarırıq və Azərbaycanı bizə qoşulmağa dəvət edirik", - N.Tkaçuk vurğulayıb.

    Украина предлагает Азербайджану партнерство в создании центра киберустойчивости
    Ukraine proposes partnership with Azerbaijan to establish cyber resilience center

