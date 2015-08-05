​Ученые из США научились передавать данные через звуковые сигналы

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Исследователи из США, работающие в сфере безопасности, разработали антенну, которая сможет принимать преобразованную в звуковые волны информацию с офисных устройств, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, антенну под названием "Funtenna" разработал ведущий исследователь центра Red Balloon Security Анг Куи (Ang Cui). С помощью этого устройства перехватчик сможет получить с офисных компьютеров желаемую информацию, которую специальная программа преобразует в звуковые волны. Перехватить работу антенны, оснащенную дополнительным каналом связи, будет сложно, утверждают разработчики.

Куи добавил, что антенна может принимать сигналы только в непосредственной близости от офисного здания. Более того, желающему получить информацию с помощью нового устройства придется сначала проникнуть в здание, чтобы установить на нужном компьютере программу, преобразующую информацию в нужный формат.

Куи продемонстрировал свою разработку журналистам в преддверии ежегодной конференции по безопасности Black Hat, которая пройдет в Лас-Вегасе, США. Исследователь добавил, что предоставит остальные "доказательства работоспособности устройства" после конференции.