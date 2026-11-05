Участники Саммита ООН в Баку обсудили инновации в сфере госуправления

Турция уделяет особое внимание применению искусственного интеллекта и новых технологий для укрепления кибербезопасности и защиты информации.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Управления кибербезопасности при президенте Турции Юсуф Танджан на панельной сессии в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

По его словам, в условиях растущих глобальных рисков необходимо проводить научные исследования, оценивать угрозы и разрабатывать инновационные решения в сфере киберзащиты.

В свою очередь, министр государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Шри-Ланки А.Х.М.Х. Абаяратна подчеркнул важность реформирования государственной службы, цифровизации и укрепления доверия граждан. Он отметил, что государственные услуги должны быть доступными для всех, включая сельское население и уязвимые группы.

Министр государственной службы, труда и реформы госслужбы Сенегала Мамаду Ламин Дианте рассказал о Национальной повестке трансформации государственных услуг, направленной на модернизацию государственного управления в рамках стратегии "Видение-2050".

Министр регионального развития и сельских дел Венгрии Виктория Лёринц, в свою очередь, представила программу сельского развития Святого Иштвана, охватывающую 10 микрорегионов и 100 населенных пунктов с населением около 100 тыс. человек. Она подчеркнула необходимость вовлечения местных жителей в процесс принятия решений.

Министр модернизации государственного управления и государственной службы Гвинеи Франсуа Буруно Фая отметил, что программа "Симанду-2040" предусматривает масштабные реформы, направленные на повышение качества и доступности государственных услуг.

Он также подчеркнул важность сотрудничества с Азербайджаном, отметив соглашение о партнерстве с ASAN Xidmət, подписанное в марте 2026 года.