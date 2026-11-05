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    Участники Саммита ООН в Баку обсудили инновации в сфере госуправления

    ИКТ
    • 05 ноября, 2026
    • 13:03
    Участники Саммита ООН в Баку обсудили инновации в сфере госуправления

    Турция уделяет особое внимание применению искусственного интеллекта и новых технологий для укрепления кибербезопасности и защиты информации.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Управления кибербезопасности при президенте Турции Юсуф Танджан на панельной сессии в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

    По его словам, в условиях растущих глобальных рисков необходимо проводить научные исследования, оценивать угрозы и разрабатывать инновационные решения в сфере киберзащиты.

    В свою очередь, министр государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Шри-Ланки А.Х.М.Х. Абаяратна подчеркнул важность реформирования государственной службы, цифровизации и укрепления доверия граждан. Он отметил, что государственные услуги должны быть доступными для всех, включая сельское население и уязвимые группы.

    Министр государственной службы, труда и реформы госслужбы Сенегала Мамаду Ламин Дианте рассказал о Национальной повестке трансформации государственных услуг, направленной на модернизацию государственного управления в рамках стратегии "Видение-2050".

    Министр регионального развития и сельских дел Венгрии Виктория Лёринц, в свою очередь, представила программу сельского развития Святого Иштвана, охватывающую 10 микрорегионов и 100 населенных пунктов с населением около 100 тыс. человек. Она подчеркнула необходимость вовлечения местных жителей в процесс принятия решений.

    Министр модернизации государственного управления и государственной службы Гвинеи Франсуа Буруно Фая отметил, что программа "Симанду-2040" предусматривает масштабные реформы, направленные на повышение качества и доступности государственных услуг.

    Он также подчеркнул важность сотрудничества с Азербайджаном, отметив соглашение о партнерстве с ASAN Xidmət, подписанное в марте 2026 года.

    Кибербезопасность Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət
    BMT sammitinin iştirakçıları Bakıda dövlət idarəçiliyi sahəsində innovasiyaları müzakirə ediblər
    Global ministers mull digital governance, reforms at UN summit in Baku
    44 filmi
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