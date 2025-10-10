Участники CIDC-2025 ознакомились с выставкой по кибербезопасности

В Бакинском Конгресс-центре во второй день проведения международного киберфестиваля Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC-2025) участники мероприятия ознакомились с выставкой "Кибербезопасность".

Как сообщает Report, заместитель председателя Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверан Исмаилов, заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-майор юстиции Гасан Мансуров, руководитель Центра операций кибербезопасности СГБ Азербайджана Давуд Рустамов и другие официальные лица ознакомились с решениями по кибербезопасности, представленными на мероприятии.

Отметим, что в этом году на выставке кибербезопасности CIDC-2025 41 местная и зарубежная компания представила новейшие технологии в области информационной безопасности, управления рисками и защиты сетей. Также в рамках выставки для посетителей на интерактивных экранах проводятся промежуточные конкурсы и викторины.