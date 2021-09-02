Twitter может разрешить пользователям удалять подписчиков и архивировать твиты

Сервис микроблогов Twitter планирует предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности.

Сервис микроблогов Twitter планирует предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, руководство соцсети собирается, в частности, позволить пользователям удалять своих подписчиков - эту возможность начнут испытывать в сентябре. Сейчас пользователям с открытыми аккаунтами приходится заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а затем удалять их оттуда - только так можно удалить подписчика.

Планируется также тестирование функции, благодаря которой владельцы блогов в Twitter смогут ограничивать круг людей, которым видны их твиты и которые им понравились. Кроме того, в рамках тестирования обладатели аккаунтов получат возможность архивировать старые записи: они будут становиться невидимыми для других пользователей по истечении заданного срока. Не уточняется, как скоро эти две опции начнут испытывать.

По информации Bloomberg, сервис в сентябре начнет предлагать пользователям пересмотреть настройки приватности и при желании изменить их. Как отмечает агентство со ссылкой на представителя компании, проведенные Twitter исследования показали, что большинство пользователей не знают всех особенностей политики конфиденциальности и меньше пользуются соцсетью, так как не хотят, чтобы их личная информация была видна другим людям в интернете.