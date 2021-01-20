Twitter-аккаунты Белого дома передали администрации Байдена

Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации президента США Джо Байдена после инаугурации.

Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации президента США Джо Байдена после инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель социальной сети Ник Пачилио.

"Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter теперь перешли от администрации Трампа к администрации Байдена", - написал он в Twitter.

Речь идет об официальных аккаунтах Белого дома (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec).

Для мужа вице-президента Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт для "второго джентльмена" - @SecondGentleman.

Учетные записи членов администрации Трампа теперь будут храниться в архивах открытого доступа, сообщил Пачилио.