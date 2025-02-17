Туск: Microsoft вложит $700 млн в развитие дата-центра в Польше

Американская корпорация Microsoft выделит $700 млн на расширение дата-центра в Польше.

Американская корпорация Microsoft выделит $700 млн на расширение дата-центра в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции польский премьер Дональд Туск после встречи с президентом Microsoft Брэдом Смитом в Варшаве.

"Около 3 млрд злотых, точнее $700 млн, или 2 млрд 800 млн в пересчете на нашу валюту - это та инвестиция, которую руководство Microsoft сегодня подтвердило", - передает его слова телеканал TVP Info.

Глава Microsoft, в свою очередь, пояснил, что речь идет о второй фазе проекта Польской цифровой долины, работы по созданию инфраструктуры продлятся до 2026 года. Кроме того, он подчеркнул, что вычислительные мощности в рамках проекта будут задействованы для усиления кибербезопасности при взаимодействии с польской армией.

В 2020 году Microsoft вложил $1 млрд в проект Польской цифровой долины. В 2023 году корпорация открыла недалеко от Варшавы первый в регионе Центральной и Восточной Европы центр облачной обработки данных.