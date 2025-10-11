Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Турал Мамедов: Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годом

    ИКТ
    • 11 октября, 2025
    • 11:43
    Турал Мамедов: Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годом

    Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годом.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника главного управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на международной конференции Women in Cyber (Женщины в киберпространстве) в Баку.

    Он подчеркнул, что кибербезопасность требует терпения, сосредоточенности и внимания к деталям, что заложено в женщинах и является их сильной стороной.

    "Многие талантливые женщины добились успеха в сфере кибербезопасности. Они не только профессионалы своего дела, но и новаторы, которые умеют решать проблемы и являются образцами для подражания для будущих поколений", - сказал он.

    По словам Мамедова, Women in Cyber - это не просто конференция, это послание, которое показывает, что женщинам есть место в сфере кибербезопасности, в лидерстве и в формировании цифрового будущего нашего региона.

    Tural Məmmədov: "Qadınların texnologiya sahəsində rolu hər il artır"
    Tural Mammadov: Women's role in technology growing every year

