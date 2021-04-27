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Три госкомпании вышли из под управления Азербайджанского инвестхолдинга

Три госкомпании вышли из под управления Азербайджанского инвестхолдинга Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ
ИКТ
27 апреля 2021 г. 11:54
Три госкомпании вышли из под управления Азербайджанского инвестхолдинга
Ильхам Алиев
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Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в ”Список государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ, имеющих государственную долю, которые будут переданы в управление Aзербайджанского инвестиционного холдинга" от 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно указу, ОАО "Азеркосмос“, а также ООО "Азтелеком“ и ООО ”Бакинская телефонная связь“ (”Бактелеком"), принадлежащие Министерству транспорта, связи и высоких технологий, выведены из под управления холдинга.

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Версия на азербайджанском языке Üç dövlət şirkəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsindən çıxdı

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