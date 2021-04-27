Три госкомпании вышли из под управления Азербайджанского инвестхолдинга

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в ”Список государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ, имеющих государственную долю, которые будут переданы в управление Aзербайджанского инвестиционного холдинга" от 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно указу, ОАО "Азеркосмос“, а также ООО "Азтелеком“ и ООО ”Бакинская телефонная связь“ (”Бактелеком"), принадлежащие Министерству транспорта, связи и высоких технологий, выведены из под управления холдинга.