Три азербайджанских стартапа получили право представлять страну в международном финале на Кипре

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Состоялся финальный этап ClimateLaunchpad – самого масштабного cleantech конкурса, реализуемого при поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom. Как сообщили Report из Azercell, 13 стартап-команд Азербайджана, впервые участвующие в конкурсе ClimateLaunchpad, вели борьбу за звание победителя в финале страны. Победившие 3 команды получили право представлять нашу страну в международном финале, который состоится 17-18 октября 2017 года в городе Лимасол Кипра.

Отметим, что 1-ое место завоевала команда Co2atalyser (http://co2atalyser.com/), 2-ое – EMWAES, 3-е - Sh2ower (www.sh2ower.com).

В номинации Audience Favorite Startup, т.е. любимый стартап зрителей, победил проект двух 14-летних подростков под названием Rainergy. Кроме того, за неоценимую поддержку, оказанную в течение нескольких месяцев в рамках проекта, Лейла Тагизаде была награждена со стороны Social Innovation Lab премией Woman Philanthropist of the Year Award 2017.

Отметим, что с мая для отобранных из Азербайджана 13-и команд были организованы интенсивные программы тренингов. Программы проведились местными тренерами и членом центральной команды ClimateLaunchpad, экспертом в области стартапов и инновационных технологий Гансом Вестерхофом, который был направлен из Голландии в нашу страну организаторами программы. Во время тренингов участники изучили самые важные бизнес-знания в создании стартапов, практически применяя их в своих проектах. После завершения двухдневного bootcamp, команды приняли участие в 14-недельной коучинг-сессии внутри страны. Здесь команды, практически работая над важными бизнес-концепциями, установленными местными экспертами ClimateLaunchpad, подготовили себя к финалу страны.

В мировом финале 3 команды из каждой принимающей участие страны выступят с презентациями перед ведущими инвесторами и предпринимателями Европы. Команды, которые будут удостоены первых трех мест в мировом финале, получат денежные вознаграждения: 1-ое место 10 000, 2-ое место – 5 000 и 3-е место – 2 500 евро. Кроме того, стартап-проекты, занявшие первые 10 мест в мировом финале, будут приняты в 18-месячную программу Climate-KIC Accelerator, в которой маленькие идеи превращаются в большой бизнес. В рамках этой акселерационной программы каждому проекту в трех этапах будет оказана финансовая поддержка в размере 95 000 евро.

Победившая в этом году страна станет страной-организатором очередного Grand Finale.

Международная платформа, программа Climate-KIC, которая является интенсивной бизнес-школой, объединяющей инициативных людей, была создана в 2010 году Европейским институтом инноваций и технологий. ClimateLaunchpad проводится при официальной организационной поддержке Social Innovation Lab и содействии Парка высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (золотой спонсор), Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom. Проекту также оказывают поддержку SUP Accelerator, Инновационный центр Next Step, Global Startup Hub, Технопарк Бакинского инженерного университета и Центр бизнес-инкубации Youth Inc.