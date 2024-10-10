Фариз Джафаров: В Азербайджане будет оказана поддержка предпринимателям в сфере цифровой экономики

В Азербайджане планируется оказать поддержку новым предпринимателям в сфере цифровой экономики.

В Азербайджане планируется оказать поддержку новым предпринимателям в сфере цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding в Баку.

Он отметил, что центр планирует проводить программы цифровой трансформации и оказывать поддержку бизнесу на рынке.

"В то же время, при реализации программы цифровой трансформации компаниям в основном требуется больше инфраструктуры данных и человеческих ресурсов. Поэтому компаниям нужны специалисты, разбирающиеся в этой области", - сказал он.