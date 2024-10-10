Стартовала регистрация на 19-ю Национальную интернет-премию Азербайджана NETTY2024

10 октября стартовала регистрация на Национальную интернет-премию Азербайджана NETTY2024.
Как сообщает Report, основанная в 2004 году, премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы и проводится в этом году в 19-й раз.
Прием заявок участников конкурса проводится на сайте
С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.
8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.
Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.
Регистрация заявок платная. С 10 по 14 октября действует льготный период оплаты.
В 2024 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:
ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ФИНАНСЫ И БАНКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ
ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Победители NETTY2024 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.
Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу
Премию в текущем году поддерживают:
Генеральный партнер - NAR.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.
Официальными партнерами премии выступают: компания Epoint, Matrix Академия, компания SmartHost, компания Savalan, компания Renley.
Партнер по кибербезопасности: компания Cyberpoint
Информационные партнеры проекта: Информационное агентство Report, телеканал Baku TV, газета "Каспий", Infocity.tech, Tech.az, Baku.ws, Sapunov Online.