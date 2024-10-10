Китай запустил высокоорбитальный спутник для интернет-услуг

Китай осуществил успешный запуск высокоорбитального спутника для предоставления интернет-услуг.

Китай осуществил успешный запуск высокоорбитального спутника для предоставления интернет-услуг.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на странице в социальной сети WeChat.

Уточняется, что старт был осуществлен в 21:50 по пекинскому времени (17:50 по бакинскому времени) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 538-я миссия.

По данным корпорации, указанный аппарат - третий по счету в соответствующей спутниковой группировке КНР, предназначенной для оказания интернет-услуг.

Отметим, что CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т полезного груза (на геостационарную переходную орбиту - 5,5 т).