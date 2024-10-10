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Самир Мамедов: Более 70 госучреждений интегрированы в систему "Цифровой мост"

Самир Мамедов: Более 70 госучреждений интегрированы в систему "Цифровой мост"
ИКТ
10 октября 2024 г. 14:15
Самир Мамедов: Более 70 госучреждений интегрированы в систему Цифровой мост

В Азербайджане более 70 государственных учреждений, свыше 100 информационных систем интегрированы в систему "Цифровой мост".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на Инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding в Баку.

Он отметил, что проект "Цифровой мост" является одним из ключевых компонентов цифрового правительства, который способствует более эффективному обмену информацией между государственными учреждениями.

"С целью дальнейшего ускорения цифровой трансформации эта система была еще более усовершенствована. Подобные проекты будут продолжены", - подчеркнул замминистра.

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Версия на английском языке Samir Mammadov: Over 70 state institutions integrated into Digital Bridge System
Версия на азербайджанском языке Samir Məmmədov: "İndiyədək "Rəqəmsal Körpü" sisteminə 70-dən çox dövlət qurumu inteqrasiya edilib"

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