Грузия может предоставить 10-летние налоговые льготы для азербайджанских стартапов

Грузия может предоставить 10-летние налоговые льготы для азербайджанских стартапов.

Грузия может предоставить 10-летние налоговые льготы для азербайджанских стартапов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили на Инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации PAŞA Holding.

По его словам, в конце следующего года в Грузии будет принят инновационный стартап-статус, который позволит стартапам пользоваться нулевым налогообложением в первые три года и налоговыми льготами в течение 10 лет:

Замминистра отметил, что эти преференции будут распространяться не только на граждан Грузии, но и на зарубежные стартапы:

"Грузия всегда очень последовательно создавала привлекательную деловую и инвестиционную среду, несмотря на то, что страна представляет собой небольшой рынок с населением всего 3,7 млн человек. Однако мы смогли сбалансировать это соглашениями о свободной торговле, подписанными с разными странами".