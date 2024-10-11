Азербайджан формирует направления развития ИИ

Подготовленная в Азербайджане стратегия искусственного интеллекта определит пути развития данного направления.

Подготовленная в Азербайджане стратегия искусственного интеллекта определит пути развития данного направления.

Как сообщает Report, об этом заявил председателя правления ООО AzInTelecom Эльхан Азизов во второй день инновационного саммита INMerge в Баку.

Он отметил, что без нормативной базы развитие технологий на определенных этапах сталкивается с серьезными трудностями: "Также должна быть обеспечена необходимая инфраструктура для развития технологий, так как без соответствующей инфраструктуры, трудно применять и использовать новые технологии".

Азизов добавил, что данная стратегия готовится совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и другими госструктурами.