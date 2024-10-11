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Азербайджан формирует направления развития ИИ

Азербайджан формирует направления развития ИИ Подготовленная в Азербайджане стратегия искусственного интеллекта определит пути развития данного направления.
ИКТ
11 октября 2024 г. 15:10
Азербайджан формирует направления развития ИИ

Подготовленная в Азербайджане стратегия искусственного интеллекта определит пути развития данного направления.

Как сообщает Report, об этом заявил председателя правления ООО AzInTelecom Эльхан Азизов во второй день инновационного саммита INMerge в Баку.

Он отметил, что без нормативной базы развитие технологий на определенных этапах сталкивается с серьезными трудностями: "Также должна быть обеспечена необходимая инфраструктура для развития технологий, так как без соответствующей инфраструктуры, трудно применять и использовать новые технологии".

Азизов добавил, что данная стратегия готовится совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и другими госструктурами.

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Версия на английском языке Azerbaijan to formulate directions for development of AI
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni intellektin inkişaf istiqamətləri formalaşdırılacaq

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