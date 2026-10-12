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    Сок Писет: Сотрудничество с Азербайджаном позволит соединить регион АСЕАН с Каспием

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 18:08
    Сок Писет: Сотрудничество с Азербайджаном позволит соединить регион АСЕАН с Каспием

    Для того чтобы Камбоджа довела долю возобновляемой энергии до 70%, ей необходимы солнечная энергия, накопители энергии и электрическая сеть.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации работодателей и бизнес-ассоциаций Камбоджи (CAMFEBA) Окхна Сок Писет на Азербайджано-Камбоджийском бизнес-форуме.

    По его словам, Азербайджан может внести вклад в эту сферу своей энергией, инвестициями, проектами, ноу-хау и лидерским опытом.

    "В этом отношении проведение COP29 в Азербайджане также имеет важное значение. Мы можем осуществить совместные инвестиции в рамках генерального плана по энергетике до 2030 года", - сказал он.

    Писет отметил, что, помимо этого, вторым направлением является переработка сельскохозяйственной продукции.

    "В Камбодже выращиваются девять экспортных продуктов с высокой добавленной стоимостью - от риса и кешью до манго. Азербайджан же может предложить рынок с востребованностью этих продуктов и выход на Кавказ и Центральную Азию. Мы можем перерабатывать продукцию в совместной экономической зоне и экспортировать ее в западном направлении через транспортные коридоры. Третье направление - логистика. У Камбоджи есть порты, аэропорт и четыре транспортных коридора. У Азербайджана же имеется опыт в управлении Средним коридором. Наша совместная деятельность может позволить соединить регион Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Каспийским морем", - сказал он.

    Он отметил, что четвертым направлением является цифровая сфера: "Страны АСЕАН используют модель предоставления государственных услуг по принципу "единого окна". Вдохновленная результатами, достигнутыми в регионе, Камбоджа строит цифровое правительство. Мы можем осуществлять обмен ноу-хау в этой сфере, а также создать платежные связи для малого бизнеса в обеих странах".

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) АСЕАН Азербайджано-камбоджийские отношения
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