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    МИД Бельгии и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2029 годы

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 17:53
    МИД Бельгии и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2029 годы

    Бельгия и Казахстан подписали дорожную карту между министерствами иностранных дел двух стран на 2027-2029 годы, предусматривающую укрепление двусторонних связей.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД Бельгии в соцсети Х, документ был подписан сегодня в Астане.

    Дорожная карта предусматривает развитие обменов и сотрудничества на политическом, административном, экономическом и академическом уровнях до 2029 года.

    Дорожная карта Бельгия Казахстан
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