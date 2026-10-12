МИД Бельгии и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2029 годы

Бельгия и Казахстан подписали дорожную карту между министерствами иностранных дел двух стран на 2027-2029 годы, предусматривающую укрепление двусторонних связей.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД Бельгии в соцсети Х, документ был подписан сегодня в Астане.

Дорожная карта предусматривает развитие обменов и сотрудничества на политическом, административном, экономическом и академическом уровнях до 2029 года.