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    Новый президент Эстонии Мадизе вступила в должность

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 17:50
    Новый президент Эстонии Мадизе вступила в должность

    Новый президент Эстонии Юлле Мадизе принесла присягу в парламенте. Таким образом, она официально вступила в должность.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

    Мадизе заменит уходящего президента Алара Кариса, который пробыл на этом посту один пятилетний срок и в июне отказался баллотироваться на второй. Она стала седьмым президентом Эстонии и второй женщиной на этом посту.

    Она была избрана главой государства на внеочередном заседании парламента 2 сентября на безальтернативной основе в первом туре голосования. За ее кандидатуру проголосовал 71 депутат из 101. Для избрания требовалась поддержка не менее двух третей или не менее 68 голосов депутатов.

    Выступая после приведения к присяге с первой президентской речью, она подчеркнула, что в обществе необходимо значительно больше доверия и теплого признания.

    "Совершенные за последние десятилетия попытки перевоспитать население, предписать людям, как правильно жить, думать, чувствовать или говорить, принесли прямо противоположный результат. Уроки все извлекли. Теперь пора восстановить доверие", - заявила Мадизе.

    Estoniyanın yeni Prezidenti Madize vəzifəsinin icrasına başlayıb
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