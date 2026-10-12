Новый президент Эстонии Мадизе вступила в должность

Новый президент Эстонии Юлле Мадизе принесла присягу в парламенте. Таким образом, она официально вступила в должность.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Мадизе заменит уходящего президента Алара Кариса, который пробыл на этом посту один пятилетний срок и в июне отказался баллотироваться на второй. Она стала седьмым президентом Эстонии и второй женщиной на этом посту.

Она была избрана главой государства на внеочередном заседании парламента 2 сентября на безальтернативной основе в первом туре голосования. За ее кандидатуру проголосовал 71 депутат из 101. Для избрания требовалась поддержка не менее двух третей или не менее 68 голосов депутатов.

Выступая после приведения к присяге с первой президентской речью, она подчеркнула, что в обществе необходимо значительно больше доверия и теплого признания.

"Совершенные за последние десятилетия попытки перевоспитать население, предписать людям, как правильно жить, думать, чувствовать или говорить, принесли прямо противоположный результат. Уроки все извлекли. Теперь пора восстановить доверие", - заявила Мадизе.