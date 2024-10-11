Портал MyGov призван упростить взаимодействие граждан с госорганами

12:32

В 2025 году планируется реализация мер, направленных на упрощение взаимодействия бизнеса с госструктурами посредством портала myGov.

Как сообщает Report, об этом сказала в пятницу в Баку председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding.

"Основная цель портала электронного правительства myGov - упрощение возможностей граждан взаимодействовать с государственными учреждениями. Мы не хотим, чтобы люди теряли время, посещая различные ведомства. Этот вопрос может быть решен посредством портала myGov".

По ее словам, Агентство инноваций и цифрового развития хочет превратить myGov в платформу для решения всех обращений граждан.