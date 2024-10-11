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Портал MyGov призван упростить взаимодействие граждан с госорганами

Портал MyGov призван упростить взаимодействие граждан с госорганами 12:32
ИКТ
11 октября 2024 г. 13:01
Портал MyGov призван упростить взаимодействие граждан с госорганами

В 2025 году планируется реализация мер, направленных на упрощение взаимодействия бизнеса с госструктурами посредством портала myGov.

Как сообщает Report, об этом сказала в пятницу в Баку председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding.

"Основная цель портала электронного правительства myGov - упрощение возможностей граждан взаимодействовать с государственными учреждениями. Мы не хотим, чтобы люди теряли время, посещая различные ведомства. Этот вопрос может быть решен посредством портала myGov".

По ее словам, Агентство инноваций и цифрового развития хочет превратить myGov в платформу для решения всех обращений граждан.

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