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TikTok готовится к выходу на рынок электронной торговли США

TikTok готовится к выходу на рынок электронной торговли США С введением в 2021 году новых функций TikTok составит более серьезную конкуренцию Facebook
ИКТ
8 февраля 2021 г. 17:02
TikTok готовится к выходу на рынок электронной торговли США

Социальная сеть TikTok планирует выйти на американский рынок электронной торговли.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленных с планами соцсети людей, рекламодателей ознакомили с новыми функциями, которые будут внедрены в 2021 году. Так, например, популярные пользователи смогут делиться ссылками на товары и автоматически получать проценты с продаж, даже если размещенный бренд не является их официальным спонсором.

TikTok также предоставит брендам возможность размещать на платформе каталоги товаров. Помимо этого сообщается, что в приложении можно будет проводить прямые трансляции по аналогии с телемагазинами, и пользователи смогут одновременно смотреть демонстрацию товара и совершать покупки.

Издание отмечает, что с введением данных функций TikTok составит более серьезную конкуренцию социальной сети Facebook, которая уже использует инструменты для онлайн-торговли в принадлежащем ей Instagram и на своем основном сайте.

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