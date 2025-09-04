Талех Кязымов: Таланты - движущая сила будущих перемен

Развитие инноваций, технологий и поддержка одаренной молодежи сегодня становятся ключевыми инвестициями в будущее страны и всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на церемонии закрытия 49-го мирового финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), прошедшего в Баку.

По его словам, именно таланты и молодые программисты являются движущей силой будущих глобальных перемен.

"Для нас принимать вас и делиться богатым наследием нашей страны и прекрасного города Баку - истинная честь. Мы, как местная команда, поддерживавшая это соревнование, были вдохновлены видением - инвестировать в инновации, технологии и, прежде всего, в таланты. Особенно в таланты, потому что именно вы являетесь движущей силой будущих перемен. Я искренне надеюсь, что, возвращаясь домой, вы сохраните воспоминания о соревновании, но также запомните дух нашей культуры, тепло нашего гостеприимства и, конечно же, долгую дружбу, которую вы обрели в эти дни", - отметил Т. Кязымов.

Он также подчеркнул, что с интересом и волнением следил за ходом соревнований и соперничеством команд.

"Я понял, что написанные вами алгоритмы - это не просто строки кода. В них отражаются ваше творчество, настойчивость и, что особенно важно, командная работа. Вы становитесь частью мирового сообщества лидеров и талантов, которые будут формировать цифровое будущее нашей планеты. Продолжайте решать задачи, создавайте новое и, самое главное, оставайтесь достойными гражданами этого мира", - добавил глава Центробанка.