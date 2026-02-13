Венгрия обвинила Украину в подрыве энергетической безопасности

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Украину в подрыве энергетической безопасности Венгрии и попытке вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Украина продолжает вмешиваться в предстоящие выборы в Венгрии. Президент Украины Владимир Зеленский решил по политическим причинам не разрешать возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - отметил глава венгерской дипломатии.

По его словам, в данный момент нет никаких технических препятствий для осуществления транзита газа по трубопроводу.

"Цель очевидна: поставить венгерское правительство в трудное положение, поставив под угрозу нашу энергетическую безопасность перед предстоящими выборами", - сказал он.