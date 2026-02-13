Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Венгрия обвинила Украину в подрыве энергетической безопасности

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 15:28
    Венгрия обвинила Украину в подрыве энергетической безопасности

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Украину в подрыве энергетической безопасности Венгрии и попытке вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Украина продолжает вмешиваться в предстоящие выборы в Венгрии. Президент Украины Владимир Зеленский решил по политическим причинам не разрешать возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - отметил глава венгерской дипломатии.

    По его словам, в данный момент нет никаких технических препятствий для осуществления транзита газа по трубопроводу.

    "Цель очевидна: поставить венгерское правительство в трудное положение, поставив под угрозу нашу энергетическую безопасность перед предстоящими выборами", - сказал он.

    Венгрия Украина трубопровод газ выборы энергобезопасность Владимир Зеленский Петер Сийярто
    Macarıstan Ukraynanı enerji təhlükəsizliyini pozmaqda ittiham edib
    FM Szijjártó accuses Ukraine of 'jeopardizing' Hungary's energy security
    Ты - Король

    Последние новости

    16:16

    В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI веков

    Другие страны
    16:11

    Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

    Происшествия
    16:09

    Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дронов

    Другие страны
    16:03

    На острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

    Другие страны
    16:00

    İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

    Бизнес
    15:45

    Индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефти

    В регионе
    15:40

    РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых

    Другие страны
    15:40

    В Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браков

    Социальная защита
    15:37

    Азербайджан возобновил экспорт граната в Канаду

    Бизнес
    Лента новостей