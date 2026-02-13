США добиваются обеспечения безопасности поставок нефти по КТК

США работают со всеми партнерами по "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК) для обеспечения безопасности этого маршрута поставок нефти.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила на пресс-конференции в Астане посол США в Казахстане Джули Стаффт.

"Я хотела бы уверить вас, что мы работаем со всеми партнерами для обеспечения безопасности этого канала", - сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты понимают всю важность КТК не только для Казахстана, но и для компаний из США, работающих в республике.

КТК является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.