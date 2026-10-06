Страны ОТГ достигли соглашения по совместному проекту CubeSat

Руководители космических агентств членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали "Соглашение о сотрудничестве в области космической промышленности" в рамках 77-го Международного конгресса астронавтики в Анталье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос").

Отмечается, что данное соглашение направлено на доведение партнерства между тюркскими государствами в области космической промышленности до более системного и практического уровня, а также на создание единой платформы в целях реализации совместных инициатив.

Подписание документа является значительным шагом с точки зрения объединения имеющегося потенциала и опыта стран ОТГ в космической сфере, реализации совместных проектов, а также расширения сотрудничества. Одним из основных совместных проектов стран ОТГ является CubeSat, в рамках которого предусмотрено объединение технических возможностей, экспертных знаний и ресурсов сторон.