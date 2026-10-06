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    Страны ОТГ достигли соглашения по совместному проекту CubeSat

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 18:44
    Страны ОТГ достигли соглашения по совместному проекту CubeSat

    Руководители космических агентств членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали "Соглашение о сотрудничестве в области космической промышленности" в рамках 77-го Международного конгресса астронавтики в Анталье.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос").

    Отмечается, что данное соглашение направлено на доведение партнерства между тюркскими государствами в области космической промышленности до более системного и практического уровня, а также на создание единой платформы в целях реализации совместных инициатив.

    Подписание документа является значительным шагом с точки зрения объединения имеющегося потенциала и опыта стран ОТГ в космической сфере, реализации совместных проектов, а также расширения сотрудничества. Одним из основных совместных проектов стран ОТГ является CubeSat, в рамках которого предусмотрено объединение технических возможностей, экспертных знаний и ресурсов сторон.

    Страны ОТГ достигли соглашения по совместному проекту CubeSat
    Страны ОТГ достигли соглашения по совместному проекту CubeSat

    Международный конгресс астронавтики Организация тюркских государств (ОТГ) Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос)
    Фото
    TDT ölkələri birgə "CubeSat" layihəsi və kosmik əməkdaşlıq sazişi üzərində razılığa gəlib
    Фото
    OTS countries sign agreement on cooperation in space industry
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