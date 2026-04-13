Стоимость услуг в сфере ИКТ в Азербайджане выросла на 9,2%
ИКТ
- 13 апреля, 2026
- 14:15
В Азербайджане в январе-марте текущего года стоимость услуг, предоставленных предприятиями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), составила 931,7 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В марте стоимость услуг, предоставленных предприятиями ИКТ, составила 323,1 млн манатов, что на 20% больше, чем годом ранее.
В 2025 году стоимость указанных услуг в Азербайджане увеличилась на 8,7% по сравнению с 2024 годом и составила 3 млрд 989 млн манатов.
