    Azərbaycanda informasiya-rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 9 %-dən çox artıb

    İKT
    • 13 aprel, 2026
    • 13:57
    Azərbaycanda informasiya-rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 9 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə (İKT) müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 931,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,2 % çoxdur.

    Təkcə martda isə informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 323,1 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 20 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2024-cü illə müqayisədə 8,7 % artaraq 3 milyard 989 milyon manat olub.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi İnformasiya və rabitə (İKT)
    Стоимость услуг в сфере ИКТ в Азербайджане выросла на 9,2%

